Pirinç Tanesinden Bile Küçük Kalp Pili Geliştirildi

ABD’li bilim insanları, pirinç tanesinden daha küçük, vücuda enjekte edilebilen dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdiklerini duyurdu.

Sadece 1 milimetre kalınlığında ve 3,5 milimetre uzunluğundaki bu kablosuz kalp pili, bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Cihaz, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor. Yama, düzensiz kalp atışlarını algıladığında, ışık sinyalleri göndererek kalp piline hangi ritmi uyaracağını bildiriyor.

İNSANLARDA TEST EDİLECEK

ABD Northwestern Üniversitesi’nden Prof. John Rogers, 2 ila 3 yıl içinde bu yenilikçi cihazın insanlarda test edilmeye başlanacağını açıkladı. Bilim insanları, kablosuz kalp pilini tıp dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendiriyor ve bu teknolojinin farklı alanlardaki çalışmalara da ilham verebileceğini belirtiyor.

Kaynak: DHA