Vodafone'dan Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin 5G Deneyimi

Vodafone, 5G'ye giden yolda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek.

'5G TEKNOLOJİSİNİ FUTBOLSEVERLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"5G'ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı'ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceğiz. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor."

Kaynak: İHA