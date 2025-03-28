Vodafone'dan Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin 5G Deneyimi

Vodafone, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda altyapı kurulumunu tamamladı. 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanıcılar 5G'yi deneyimleyecek.

Vodafone'dan Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin 5G Deneyimi

Vodafone, 5G'ye giden yolda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek.

'5G TEKNOLOJİSİNİ FUTBOLSEVERLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi:

"5G'ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı'ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceğiz. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor."

5G Teknolojisi TBMM'de Deneniyor5G Teknolojisi TBMM'de DeneniyorBilim - Teknoloji

Kaynak: İHA

Etiketler
Vodafone Beşiktaş Galatasaray
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Veri Kaybına Karşı Bu Önleme Dikkat! Bu Şekilde Verileriniz Daha Güvende Olacak Veri Kaybına Karşı Bu Önleme Dikkat! Bu Şekilde Verileriniz Daha Güvende Olacak
Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak! Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak!
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı