Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak!

Bilim insanları Satürn'ün bu hafta sonu gece halkalarını kaybetmiş gibi görüneceğini açıkladı. Söz konusu durum nisan ayına kadar devam edeceği bildirildi.

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Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak!

En merak edilen gezegenler arasında yer alan Satürn ile ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Satürn’ün bu hafta sonu gece halkalarının kaybolacağı bildirildi.

Bilim insanlarının açıklamasında, bu hafta sonu gece Satürn’ün alışılmış görüntüsünden çok uzakta olacağı bildirildi. Satürn’ün halkalarının çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla neredeyse hiç görünmeyeceği bildirildi. Uzmanlar, bu durumun gezegenlerin konumları nedeniyle oluşan optik bir yanılsama olduğunu belirtti.

Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak! - Resim : 1

Satürn’ün, yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahipken, Dünya’nın eğiminin ise 23,5 derece olduğuna dikkat çeken bilim insanları, iki gezegenin Güneş’in etrafındaki hareketleri sırasında belirli bir hizaya geldiğinde, Satürn’ün halkalarının da neredeyse tamamen yatay bir konumda Dünya’ya dönük hale geldiğini belirtti. Bu gelişmeyle, Satürn’ün halkalarının neredeyse görünmez olacağı öğrenildi.

Satürn'ün Simge Halkaları Kaybolacak! - Resim : 2

Bu nadir gökyüzü olayının, mart ayının son haftasında en belirgin halini alacağı ve halkaların, nisan ayına kadar neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görüneceği ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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