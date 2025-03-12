Satürn Jüpiter'in Pabucunu Dama Attı: Bilim İnsanlarından Hayrete Düşüren Keşif

Bilim insanları astronomi alanında dikkat çeken bir keşfe imza attı. Satürn’ün yörüngesinde tam 128 yeni uydunun keşfedildiği bildirildi.

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bu keşifle birlikte, Satürn’ün bilinen uydu sayısı 274’e çıkarken, 95 uydulu Jüpiter geride bırakılmış oldu.

Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gök bilimci Edward Ashton araştırmaya ilişkin açıklamasında, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA