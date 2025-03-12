Satürn Jüpiter'in Pabucunu Dama Attı: Bilim İnsanlarından Hayrete Düşüren Keşif

Satürn'ün yörüngesindeki araştırmalarını sürdüren bilim insanları tam 128 yeni uydu keşfetti. Böylece Satürn 95 uydulu Jüpiter'i geride bırakmış oldu.

Satürn Jüpiter'in Pabucunu Dama Attı: Bilim İnsanlarından Hayrete Düşüren Keşif

Bilim insanları astronomi alanında dikkat çeken bir keşfe imza attı. Satürn’ün yörüngesinde tam 128 yeni uydunun keşfedildiği bildirildi.

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bu keşifle birlikte, Satürn’ün bilinen uydu sayısı 274’e çıkarken, 95 uydulu Jüpiter geride bırakılmış oldu.

Satürn Jüpiter'in Pabucunu Dama Attı: Bilim İnsanlarından Hayrete Düşüren Keşif - Resim : 1

Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gök bilimci Edward Ashton araştırmaya ilişkin açıklamasında, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” ifadelerini kullandı.

'Gezegen Defilesi' Bugün: Gökyüzünde Tarihi Anlar Yaşanacak... Bir Sonraki 125 Yıl Sonra Gerçekleşecek'Gezegen Defilesi' Bugün: Gökyüzünde Tarihi Anlar Yaşanacak... Bir Sonraki 125 Yıl Sonra GerçekleşecekBilim - Teknoloji

Kaynak: DHA

Etiketler
Tayvan
Mışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı Alışkanlık Mışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı Alışkanlık
Nükleer Atıkla Çalışan Pil Geliştirildi Nükleer Atıkla Çalışan Pil Geliştirildi
Yapay Kalple 100 Gün Yaşayan Hasta Tarihe Geçti Yapay Kalple 100 Gün Yaşayan Hasta Tarihe Geçti
Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! O İsimlere Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!