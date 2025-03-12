Yapay Kalple 100 Gün Yaşayan Hasta Tarihe Geçti

Avustralya’da bir hasta, yapay kalple 100 gün hayatta kalarak tıp tarihine geçti. 100 günün ardından hasta, gerçek bir bağışçıdan alınan kalple sağlığına kavuştu.

Yapay Kalple 100 Gün Yaşayan Hasta Tarihe Geçti

Avustralya’da kalp yetmezliği teşhisi konan bir hasta, yapay kalp nakli ile 100 gün boyunca hayatta kalarak tıp tarihinde bir ilke imza attı. Sydney'de gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta, uygun bir bağışçıdan alınan gerçek kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR adlı yapay kalp, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olarak dikkat çekiyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan bu cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ederek hastanın hayatta kalmasını sağladı.

Bu önemli gelişme, ileri düzey kalp yetmezliği hastaları için umut verici bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

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