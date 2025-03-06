Yaşlanmak Tarihe Karışıyor! 'Benjamin Button' Geni Bulundu

Yaşlanmak tarihe karışıyor, Benjamin Button'ın hikâyesi gerçek oluyor. Bilim insanları, hücresel yaşlanmayı tersine çevirebilecek AP2A1 adlı proteini keşfetti. Araştırmalar, bu proteinin baskılanmasının hücreleri gençleştirdiğini, artışının ise yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu.

Son Güncelleme:
Yaşlanmak Tarihe Karışıyor! 'Benjamin Button' Geni Bulundu

Bilim insanları, hücresel düzeyde yaşlanmayı tersine çevirebilecek anahtar proteini keşfetti. Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar, AP2A1 adlı protein alt biriminin yaşlanmış hücrelerin yapısal organizasyonunda önemli bir rol oynadığını belirledi. Çalışmalar, AP2A1'in baskılanmasının yaşlanmayı tersine çevirdiğini, artışının ise süreci hızlandırdığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Pirawan Chantachotikul, yaşlanmış hücrelerin büyük boyutlarını nasıl koruduklarının tam olarak bilinmediğini, ancak stres liflerinin yaşlanmış hücrelerde genç hücrelere kıyasla çok daha kalın olduğunu söyledi. Bu durumun, hücrelerin genişlemiş yapısını destekleyen proteinlerle bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Yaşlanmak Tarihe Karışıyor! 'Benjamin Button' Geni Bulundu - Resim : 1

YAŞLANMAK TARİHE KARIŞIYOR

Ekip, AP2A1’in fibroblastlar ve epitel hücrelerinde stres liflerinde yoğunlaştığını tespit etti. Yaşlı hücrelerde bu proteinin baskılanması hücresel yenilenmeyi teşvik ederken, genç hücrelerde fazla miktarda bulunması yaşlanmayı hızlandırdı.

Ayrıca, AP2A1’in integrin β1 adlı proteinle yakın ilişki içinde olduğu ve bu iki proteinin hücre içindeki stres lifleri boyunca hareket ettiği belirlendi. Integrin β1’in fibroblast hücrelerinde yapışmayı güçlendirdiği, bu durumun ise yaşlanmış hücrelerin kalınlaşmış yapılarının nedeni olabileceği kaydedildi. Araştırma ekibi, bu keşfin yaşlılığa bağlı hastalıklar için yeni tedavi hedefleri sağlayabileceğini belirtti.

Yaşlanmak Tarihe Karışıyor! 'Benjamin Button' Geni Bulundu - Resim : 2

AKILLARA BENJAMİN BUTTON GELDİ

Araştırmanın sonuçları akıllara Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi filmini getirdi. Kör olan bir saatçi, tren istasyonu için imal ettiği bir saatin geriye doğru işlemesini sağlıyor. Bu sayede gidenlerin geri dönmesini amaçlamaktadır. Ancak saat bir mucizeye yol açar. Savaşın sona erdiği gün dünyaya gelen Benjamin Button, hayatını tersten yaşamaya başlar. Yaşlı olarak doğan bebek, giderek gençleşir.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bilim Benjamin Button Yaşlanma Gençleşme
Son Güncelleme:
Dünyanın En Hassas Minyatür Saati Satışa Sunuldu Dünyanın En Hassas Minyatür Saati Satışa Sunuldu
Apple iOS 18.4 Beta Sürümüyle Yeni 8 Emojiyi Duyurdu Apple Duyurdu, 8'ini Birden Açıkladılar
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor 10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor