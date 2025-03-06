Yaşlanmak Tarihe Karışıyor! 'Benjamin Button' Geni Bulundu

Bilim insanları, hücresel düzeyde yaşlanmayı tersine çevirebilecek anahtar proteini keşfetti. Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar, AP2A1 adlı protein alt biriminin yaşlanmış hücrelerin yapısal organizasyonunda önemli bir rol oynadığını belirledi. Çalışmalar, AP2A1'in baskılanmasının yaşlanmayı tersine çevirdiğini, artışının ise süreci hızlandırdığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Pirawan Chantachotikul, yaşlanmış hücrelerin büyük boyutlarını nasıl koruduklarının tam olarak bilinmediğini, ancak stres liflerinin yaşlanmış hücrelerde genç hücrelere kıyasla çok daha kalın olduğunu söyledi. Bu durumun, hücrelerin genişlemiş yapısını destekleyen proteinlerle bağlantılı olabileceğini vurguladı.

YAŞLANMAK TARİHE KARIŞIYOR

Ekip, AP2A1’in fibroblastlar ve epitel hücrelerinde stres liflerinde yoğunlaştığını tespit etti. Yaşlı hücrelerde bu proteinin baskılanması hücresel yenilenmeyi teşvik ederken, genç hücrelerde fazla miktarda bulunması yaşlanmayı hızlandırdı.

Ayrıca, AP2A1’in integrin β1 adlı proteinle yakın ilişki içinde olduğu ve bu iki proteinin hücre içindeki stres lifleri boyunca hareket ettiği belirlendi. Integrin β1’in fibroblast hücrelerinde yapışmayı güçlendirdiği, bu durumun ise yaşlanmış hücrelerin kalınlaşmış yapılarının nedeni olabileceği kaydedildi. Araştırma ekibi, bu keşfin yaşlılığa bağlı hastalıklar için yeni tedavi hedefleri sağlayabileceğini belirtti.

AKILLARA BENJAMİN BUTTON GELDİ

Araştırmanın sonuçları akıllara Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi filmini getirdi. Kör olan bir saatçi, tren istasyonu için imal ettiği bir saatin geriye doğru işlemesini sağlıyor. Bu sayede gidenlerin geri dönmesini amaçlamaktadır. Ancak saat bir mucizeye yol açar. Savaşın sona erdiği gün dünyaya gelen Benjamin Button, hayatını tersten yaşamaya başlar. Yaşlı olarak doğan bebek, giderek gençleşir.

Kaynak: DHA