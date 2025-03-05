Dünyanın En Hassas Minyatür Saati Satışa Sunuldu

Japonya’nın Kyoto merkezli firması Shimadzu, 10 milyar yılda yalnızca bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen minyatür optik kafes saatini piyasaya sürdü. "Aether clock OC 020" adı verilen bu yüksek hassasiyetli cihaz, RIKEN ve Tokyo Üniversitesi işbirliğiyle geliştirildi.

500 milyon yen (yaklaşık 3,3 milyon dolar) fiyat etiketine sahip olan saat, geleneksel sezyum atom saatlerinden 100 kat daha hassas ölçüm yapabiliyor. Optik kafes teknolojisiyle çalışan cihaz, ışığın durağan dalgaları içinde hapsolmuş atomların optik geçişini kullanarak zamanı belirliyor. 114 cm genişliğe, 109 cm yüksekliğe ve 65 cm derinliğe sahip saat, dış mekan kullanımına da uygun olarak tasarlandı.

Bu ileri teknoloji ürünü, yer kabuğu hareketleri, volkanik aktiviteler ve levha tektoniğindeki değişimlerin gözlemlenmesi gibi bilimsel araştırmalarda pratik bir kullanım alanına sahip. Ayrıca saniyenin yeniden tanımlanmasında umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

Shimadzu, 5 Mart itibarıyla saatin ticari satışına başladığını duyurdu. Önümüzdeki üç yıl içinde Japonya ve yurt dışında toplam 10 adet satış hedefleniyor.

Kaynak: AA