Dünyanın En Hassas Minyatür Saati Satışa Sunuldu

Japonya'nın Shimadzu firması, 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapma yapan minyatür optik kafes saatini satışa sundu. "Aether clock OC 020" adı verilen bu ultra hassas saat, geleneksel sezyum atom saatlerinden 100 kat daha hassas. F

Dünyanın En Hassas Minyatür Saati Satışa Sunuldu

Japonya’nın Kyoto merkezli firması Shimadzu, 10 milyar yılda yalnızca bir saniyeden daha az sapma yapması öngörülen minyatür optik kafes saatini piyasaya sürdü. "Aether clock OC 020" adı verilen bu yüksek hassasiyetli cihaz, RIKEN ve Tokyo Üniversitesi işbirliğiyle geliştirildi.

500 milyon yen (yaklaşık 3,3 milyon dolar) fiyat etiketine sahip olan saat, geleneksel sezyum atom saatlerinden 100 kat daha hassas ölçüm yapabiliyor. Optik kafes teknolojisiyle çalışan cihaz, ışığın durağan dalgaları içinde hapsolmuş atomların optik geçişini kullanarak zamanı belirliyor. 114 cm genişliğe, 109 cm yüksekliğe ve 65 cm derinliğe sahip saat, dış mekan kullanımına da uygun olarak tasarlandı.

Bu ileri teknoloji ürünü, yer kabuğu hareketleri, volkanik aktiviteler ve levha tektoniğindeki değişimlerin gözlemlenmesi gibi bilimsel araştırmalarda pratik bir kullanım alanına sahip. Ayrıca saniyenin yeniden tanımlanmasında umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

Shimadzu, 5 Mart itibarıyla saatin ticari satışına başladığını duyurdu. Önümüzdeki üç yıl içinde Japonya ve yurt dışında toplam 10 adet satış hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Japonya Bilim Saat
Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak
Trump’ın Vergi Hamlesine Çok Sert Yanıt! Çin, ABD’ye Gözdağı Verdi Trump’ın Vergi Hamlesine Çok Sert Yanıt! Çin, ABD’ye Gözdağı Verdi
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
700'den Fazla Evin Yok Olduğu Ülkede Kabus Geri Döndü, Kilauea Yanardağı'nda 12'nci Patlama 700'den Fazla Evin Yok Olduğu Ülkede Kabus Geri Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade