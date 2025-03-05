700'den Fazla Evin Yok Olduğu Ülkede Kabus Geri Döndü, Kilauea Yanardağı'nda 12'nci Patlama
ABD'nin Hawaii adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı Aralık ayından bu yana 12'nci kez patlayarak lav püskürttü. Bölgedeki volkanik hareketlilik büyük endişe yarattı.
23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketliliğin devam ettiği ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda bir püskürme daha meydana geldi.
Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yanardağın zirvesinde patlama gerçekleşti. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı ifade edildi.
1924 ile 1952 yılları arasındaki düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında 3 ay süren patlamalarda 700'den fazla evi yok olmuş, patlamalar hayatı felç etmişti.
Kaynak: İHA