700'den Fazla Evin Yok Olduğu Ülkede Kabus Geri Döndü, Kilauea Yanardağı'nda 12'nci Patlama

23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketliliğin devam ettiği ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda bir püskürme daha meydana geldi.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yanardağın zirvesinde patlama gerçekleşti. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

1924 ile 1952 yılları arasındaki düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında 3 ay süren patlamalarda 700'den fazla evi yok olmuş, patlamalar hayatı felç etmişti.

Kaynak: İHA