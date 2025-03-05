ABD’de Kum Fırtınası Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı

ABD’nin New Mexico eyaletinde pazartesi günü başlayan kum fırtınası devam ediyor. Cadde, sokak ve otoyollar kahverengi toz bulutuyla kaplandı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği Roswell şehrinde kum fırtınası nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji servisinin uyarıları üzerine çok sayıda sürücü, araçlarını terk ederek fırtınanın dinmesini bekledi. Dexter İtfaiye ve Kurtarma şefi Justin Powell, bölgedeki yolların kapatıldığını belirterek herkese evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA