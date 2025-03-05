ABD’de Kum Fırtınası Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı

ABD'nin New Mexico eyaletinde kum fırtınası, görüş mesafesini sıfıra indirerek zincirleme trafik kazalarına yol açtı. Bölge toz bulutlarıyla kaplanırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
ABD’de Kum Fırtınası Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu: 2 Yaralı

ABD’nin New Mexico eyaletinde pazartesi günü başlayan kum fırtınası devam ediyor. Cadde, sokak ve otoyollar kahverengi toz bulutuyla kaplandı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği Roswell şehrinde kum fırtınası nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji servisinin uyarıları üzerine çok sayıda sürücü, araçlarını terk ederek fırtınanın dinmesini bekledi. Dexter İtfaiye ve Kurtarma şefi Justin Powell, bölgedeki yolların kapatıldığını belirterek herkese evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Elon Musk'a 'Aşırı Sağ' Şoku: Satışlar Çakıldı, Serveti Eridi Elon Musk'ı 'Sağ' Vurdu, Servetinden Oldu
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş
Lübnan ve Suriye’den Çarpıcı Sınır Kararı Lübnan ve Suriye’den Çarpıcı Sınır Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade