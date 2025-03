Trump’ın Vergi Hamlesine Çok Sert Yanıt! Çin, ABD’ye Gözdağı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırma kararını fentanil ile mücadelede Pekin’in “başarısız” olduğu iddiasına dayandırarak savundu. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

Trump’ın bu hamlesine Pekin’den yanıt gecikmedi. Çin’in Washington Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD’ye sert bir mesaj verdi.

Büyükelçilik açıklamasında, “ABD'nin istediği savaşsa, ister gümrük savaşı olsun, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE