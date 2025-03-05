Trump’ın Vergi Hamlesine Çok Sert Yanıt! Çin, ABD’ye Gözdağı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırma kararını fentanil ile mücadelede Pekin’in “başarısız” olduğu iddiasına dayandırarak savundu. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

'SAVAŞMAYA HAZIRIZ' MESAJI

Trump’ın bu hamlesine Pekin’den yanıt gecikmedi. Çin’in Washington Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD’ye sert bir mesaj verdi.

Büyükelçilik açıklamasında, “ABD'nin istediği savaşsa, ister gümrük savaşı olsun, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025

ÇİN’İN SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

ABD ile yaşanan gerilimin ortasında, Çin savunma bütçesini önemli ölçüde artıracağını duyurdu. Çin Maliye Bakanlığı tarafından Ulusal Halk Kongresi’ne (ÇUHK) sunulan bütçe taslağına göre, ülkenin savunma harcamaları bu yıl yüzde 7,2 artışla 1,78 trilyon yuana (yaklaşık 250 milyar dolar) çıkacak.

Bu artış, Çin’in geçtiğimiz yıl da aynı oranda artırdığı savunma harcamalarını bir kez daha yükseltmesi anlamına geliyor. 2023’te savunma bütçesi 1,66 trilyon yuan (o dönem yaklaşık 230 milyar dolar) olarak belirlenmişti. Yeni bütçedeki artış oranı, hükümetin belirlediği yüzde 5 civarındaki ekonomik büyüme hedefini aşarak dikkat çekti.

ÇİN’DEN ABD’YE MİSİLLEME

Çin, Trump’ın yeni gümrük vergisi kararına karşılık olarak ABD’li şirketlere ve tarım ürünlerine yönelik ek vergiler getirdi. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart’tan itibaren ABD’den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi uygulanacağı belirtildi.

Yeni tarifeye göre; kanatlı hayvan, arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerine yüzde 15, soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünlerine ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilecek.

Bununla birlikte, Çin yönetimi ABD’li 15 şirketi “ihracat kontrol listesine” ekledi. Bu listeye dahil edilen firmalar arasında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketler de yer alıyor. Çinli firmaların bu şirketlere ihracat yapması artık özel izne tabi olacak.

Ayrıca, Tayvan’a silah satışı gerçekleştiren ABD’li 10 şirket “güvenilmez varlık listesine” alındı. Bu şirketlerin Çin’de yatırım yapmaları ve Çinli firmalarla iş ilişkisi kurmaları yasaklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getiren bir kararname imzalamıştı. 4 Şubat’ta yürürlüğe giren bu vergi tarifesi, dün Trump’ın imzaladığı yeni kararname ile yüzde 20’ye yükseltildi.

Kaynak: Haber Merkezi