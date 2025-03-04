Çin'den ABD'ye 'Gümrük Vergisi' Misillemesi: 10 Mart'ta Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 20'ye çıkaran kararnameyi imzalamıştı. Çin'den misilleme gecikmedi. Çin, ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere yüzde 10 - 15 ek vergi getirdi.

Çin'den ABD'ye 'Gümrük Vergisi' Misillemesi: 10 Mart'ta Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini yüzde 20'ye çıkaran bir kararname imzaladığını duyurmasına yanıt geldi; Çin, ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere yüzde 10-15 oranında ek gümrük vergileri uygulayacak.

Çin'den ABD'ye 'Gümrük Vergisi' Misillemesi: 10 Mart'ta Başlıyor - Resim : 1

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tavuk, buğday, mısır ve pamuk ürünlerine yüzde 15 oranında ek tarife getirildi. Soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünleri için ise ek yüzde 10 oranında gümrük tarifesi belirlendi.

Uygulamanın 10 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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