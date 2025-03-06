Apple iOS 18.4 Beta Sürümüyle Yeni 8 Emojiyi Duyurdu

Apple, iOS 18.4 beta 2 sürümünü yayınladı. Gelen güncellemeyle birlikte 8 yeni emoji de Apple sahiplerinin kullanımına sunulurken, güncellemenin tam hali Nisan ayında paylaşılacak.

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Apple iOS 18.4 Beta Sürümüyle Yeni 8 Emojiyi Duyurdu

Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro ve Apple Watch için iOS 18.4 beta 2 sürümüyle birlikte sekiz yeni emojiyi de duyurdu. Bu emojiler arasında göz altı torbaları olan bir yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek, sıçrama ve Sark bayrağı figürleri yer aldı.

Öne çıkan emoji ise evrensel yorgunluk deneyimini ifade eden "göz altı torbaları olan yüz" emoji'si oldu.

Apple iOS 18.4 Beta Sürümüyle Yeni 8 Emojiyi Duyurdu - Resim : 1

Bu emojiler, Mayıs 2024'te ilk kez ön izlemesi yapılan ve şimdi Apple'ın tasarım ekibi tarafından geliştirilen Unicode 16 standardının bir parçası olması özelliğini taşıyor. Koleksiyon mütevazı görünse de, Unicode Consortium'un dijital ifadeyi genişletme çabalarının bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni emojiler yalnızca iOS 18.4 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Apple iOS 18.4 Beta Sürümüyle Yeni 8 Emojiyi Duyurdu - Resim : 2

Daha eski sürümlere sahip olan kullanıcılar ise kendilerine bu yeni emojiler iletildiğinde boş bir simgeyle karşılaşacaklar. Güncellemenin tam sürümünün Nisan ayında paylaşılması beklenirken, tam sürümde genişletilmiş Apple Intelligence dil desteği ve diğer özellik iyileştirmelerinin yer alması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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