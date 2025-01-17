Apple Akıllı Telefon Tarihinde Bir İlke İmza Atıyor! Piyasalar O Tarihe Kilitlendi

Şirket, bu sürümün iOS tarihindeki en kapsamlı yenilikleri içerdiğini ve kullanıcı deneyimini yeniden şekillendireceğini belirtiyor.

Apple’ın devrim niteliğinde 7 yeni özelliğiyle dikkat çeken bu güncelleme, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı ve etkileşimi daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte iOS 18.2 ile birlikte gelen yenilikler: