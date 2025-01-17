Apple Akıllı Telefon Tarihinde Bir İlke İmza Atıyor! Piyasalar O Tarihe Kilitlendi
Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Apple, iOS 18.2 güncellemesini kullanıcılarına resmen duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, bu sürümün iOS tarihindeki en kapsamlı yenilikleri içerdiğini ve kullanıcı deneyimini yeniden şekillendireceğini belirtiyor.
Apple’ın devrim niteliğinde 7 yeni özelliğiyle dikkat çeken bu güncelleme, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı ve etkileşimi daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte iOS 18.2 ile birlikte gelen yenilikler:
1- SİRİ İLE CHATGPT ENTEGRASYONU
Siri, artık ChatGPT desteğiyle daha akıllı. Kullanıcılar Siri’ye yalnızca bir soru sormakla kalmayıp, belgeler ve fotoğraflarla ilgili detaylı yanıtlar da alabilecek.
2- GÖRSEL ZEKA ÖZELLİĞİ
Telefonunuz, çevrenizdeki nesneleri tanıyıp metinleri okuyarak size bilgi sunacak. Ayrıca telefon numaralarını rehbere kaydetmek, metinleri kopyalamak ve içerikleri özetlemek saniyeler içinde mümkün olacak.
3- GÖRSEL OYUN ALANI
Hayal gücünüzü dijital dünyaya taşıyın! Basit talimatlarla görseller oluşturabilir, tema, mekan ve kostüm seçenekleriyle yaratıcılığınızı sergileyebilirsiniz.
4- FACE ID İLE UYGULAMA KİLİTLEME
Kişisel verilerinizi daha güvenli hale getirmek için belirli uygulamaları Face ID ile kilitleyebilirsiniz. Bu özellik, yalnızca sizin erişim sağlayabileceğiniz bir güvenlik katmanı sunuyor.
5- APPLE CASH İLE DOKUNARAK ÖDEME
iPhone’lar arasında ödeme yapmak artık çok daha kolay. İki cihazı yaklaştırarak ödeme işlemini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
6- FOTOĞRAFLARDAKİ YÜZLERİ SANSÜRLEME
Gizliliğinizi korumak için fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırabilir veya karartabilirsiniz. Bu özellik, hassas görüntülerinizi paylaşırken size ekstra koruma sağlıyor.
7- KENDİ EMOJİNİZİ YARATMA
Genmoji adı verilen yeni özellik sayesinde, tamamen size özel emojiler tasarlayabilirsiniz. Bu yenilik, kendinizi ifade etmenin benzersiz bir yolunu sunuyor.
YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle teknolojiyi kullanıcı odaklı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Güncellemenin kısa süre içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.