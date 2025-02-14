Apple'dan Kritik Çağrı: iPhone'larda Güvenlik Açığı Tespit Edildi! Hemen Güncelleyin

APPLE INTELLİGENCE HATASI VE GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Bu güvenlik açığı ile birlikte ortaya çıkan bir başka sorun ise Apple Intelligence özelliğinin otomatik olarak etkinleştirilmesi. Güncelleme sonrası, Apple Intelligence otomatik olarak etkinleşmiş ve daha önce devre dışı bırakmış olan kullanıcılar için endişe yaratmış. Apple, gizliliğe verdiği önemi tekrar vurgulasa da, kullanıcıların ayarlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.