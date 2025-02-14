Apple'dan Kritik Çağrı: iPhone'larda Güvenlik Açığı Tespit Edildi! Hemen Güncelleyin
iPhone'larda kritik güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından Apple, iOS 18.3.1 sürümünü yayınlayarak güvenlik açığını kapattı. Apple, kullanıcılarının cihazlarını en kısa sürede güncellemeleri gerektiğini belirtti.
Toronto Üniversitesi'ndeki Munk Okulu'ndan The Citizen Lab uzmanı Bill Marczak iPhone'larda kritik bir güvenlik açığı tespit etti ve kullanıcılarını yeni bir güncelleme yapmaya çağırdı. Bu güvenlik açığı, siber saldırganların cihazlarınıza uzaktan erişerek kişisel verilerinize ulaşmasına ve cihazınızı kontrol etmesine olanak tanıyor.
iOS 18.3.1 sürümünde tespit edilen bu açık, iPhone'un "USB Kısıtlama Modu"nu atlatarak cihazın kilidini açmayı mümkün kılıyor. Bu mod, normalde yetkisiz USB cihazlarının kilitli iPhone'lara bağlanmasını engelliyor. Ancak bu açık sayesinde saldırganlar, fiziksel olarak cihaza erişim sağlayarak bu güvenlik önlemini aşabiliyor.
APPLE INTELLİGENCE HATASI VE GİZLİLİK ENDİŞELERİ
Bu güvenlik açığı ile birlikte ortaya çıkan bir başka sorun ise Apple Intelligence özelliğinin otomatik olarak etkinleştirilmesi. Güncelleme sonrası, Apple Intelligence otomatik olarak etkinleşmiş ve daha önce devre dışı bırakmış olan kullanıcılar için endişe yaratmış. Apple, gizliliğe verdiği önemi tekrar vurgulasa da, kullanıcıların ayarlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.
iOS 18.3.1 güncellemesini hemen yaparak cihazınızı bu güvenlik açığına karşı koruyun.
Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Apple Intelligence ve Siri bölümünden bu özelliği devre dışı bırakın.
Güçlü parolalar kullanın, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin ve bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçının.