Nükleer Atıkla Çalışan Pil Geliştirildi

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, nükleer atıklardan yayılan gama radyasyonunu kullanarak enerji üreten bir sistem geliştirdi. Bu yeni teknoloji, mikroçipleri çalıştırabilecek seviyede enerji sağlayabiliyor. Şu an için yalnızca küçük sensörleri besleyebilen sistemin, gelecekte daha büyük ölçeklerde kullanılabileceği öngörülüyor.

Araştırma ekibinde yer alan nükleer mühendis Raymond Cao, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Atık olarak görülen bir şeyi işe yarar bir kaynağa dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi. Bu yaklaşım, nükleer atıkların değerlendirilmesi açısından büyük bir yenilik olarak görülüyor.

Havacılık mühendisi İbrahim Öksüz ise nükleer pil konseptinin umut verici olduğunu vurguladı. “Bu yöntemin daha büyük ölçeklerde uygulanabileceğine inanıyoruz. Geliştirmeye açık birçok alan var ve gelecekte enerji üretimi ile sensör teknolojisinde önemli bir yer edinebilir” diye konuştu.

Bilim insanları, nükleer atıklardan enerji üretme fikrinin sürdürülebilirlik açısından büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında daha güçlü ve verimli sistemler geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA