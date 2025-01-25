'Gezegen Defilesi' Bugün: Gökyüzünde Tarihi Anlar Yaşanacak... Bir Sonraki 125 Yıl Sonra Gerçekleşecek

2025 yılı, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir astronomik olaya sahne olacak. 25 Ocak 2025 tarihinde, Güneş Sistemi’nin altı gezegeni; Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, nadir görülen bir hizalanma oluşturacak. Bu özel dizilim, gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda sıralanmış gibi görünmesiyle eşsiz bir manzara sunacak. Böyle bir olay en son yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında yaşanmıştı.

AKŞAM 19.00-19-30 ARASINDA GÖKYÜZÜNE BAKIN

Uzmanlar, bu astronomik olayı gözlemlemek için en uygun zamanın gün batımından hemen sonra, 19.00-19.30 saatleri arası olduğunu belirtiyor. Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilirken, daha uzak ve soluk olan Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek için teleskop veya yüksek güçlü bir dürbün kullanılması tavsiye ediliyor. Bu nadir gezegen hizalanması, hem amatör hem de profesyonel astronomlar için heyecan verici bir deneyim olacak.

"AYNI YERDE BULUNMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili bilgi veren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 6 gezegenin aynı hatta bir araya gelmesinin az rastlanan bir olay olduğunu belirtti. Güneş sisteminde 8 gezegen olduğuna ve gezegenlerin güneşin etrafındaki tur sürelerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kılıçoğlu, "Uranüs'ün güneşin etrafında 1 tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor. Bazı dönemler güneşe uzak olan gezegenler tesadüf eseri yörüngelerinde aynı bölgede bulunabiliyor. Bunların aynı yerde bulunmaları bizim için çok önemli çünkü bunun olma ihtimali genelde düşük. Şu anda böyle bir dönemdeyiz." diye konuştu.

GEZEGEN DEFİLESİ

Kılıçoğlu, güneşe uzak 4 gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün gruplandığını, şu sıralarda Venüs ve Mars'ın da bu gruba katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu olaya 'gezegen defilesi' veya 'gezegen geçidi' deniliyor. Astrofotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri için çok heyecanlı bir olay. Eğer bir teleskop varsa tek gecede 6 gezegeni gözleme şansına erişiyorsunuz. Bu yaşadığımız çok sıradan bir olay değil. Yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında yine bu uzak gezegenler güneş sisteminde şimdikine benzer şekilde yakın bir bölgede konumlanmışlardı. Bulunduğumuz senelerde böyle olayları birkaç defa daha yaşama şansımız var.

"TEKRAR 2150 YILINDA YAŞANACAK"

Özellikle 2027'ye geldiğimizde Jüpiter bu gruptan ayrılmaya başlayacak ve tekrar dolanarak Satürn'e yetişmesi için 10 yıl beklemek gerekecek. Aynı zamanda bu grupta Uranüs ve Neptün'ü gözlemek istiyorsak bu iki gezegenin bir araya gelmesi 170 yıl sürüyor. Dolayısıyla bir süre Uranüs bu gruptan ayrılmaya başladıktan sonra tekrar Neptün'le buluşması için baya beklemek gerekecek. Neredeyse 2150 yılının sonrasına denk geliyor."

GEZEGEN DİZİLİMİ NEDİR?

Gezegen dizilimi, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin, gökyüzünde belirli bir düzlemde veya aynı doğrultuda hizalanmış gibi göründüğü özel bir olaydır. Bu durum, gezegenlerin yörüngelerinin düzlemi ve Güneş'e olan uzaklıkları nedeniyle nadiren meydana gelir. Ancak bu, gezegenlerin fiziksel olarak tek bir çizgide bulundukları anlamına gelmez; sadece Dünya’dan bakıldığında hizalanmış gibi görünürler. Bu benzersiz gökyüzü şöleni, 2025 yılına damga vuracak olaylardan biri olmaya aday.

Kaynak: AA