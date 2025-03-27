BTK’dan Avrupa Birliği Hamlesi, En Az 7 Yıl Garanti Verilecek: Cep Telefonu, Tablet, Kamera…

Cep telefonu, tablet gibi teknolojik ürünlerde büyük değişiklik planlanıyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte ürünlerin yedek parçaları için en az 7 yıl garanti verilecek; cihazların 45 kez düşmeye karşı dayanıklı şekilde üretilmesi ise zorunlu hale getirilecek. Düzenlemenin yaz aylarında hayata geçirilmesi planlanıyor.

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BTK’dan Avrupa Birliği Hamlesi, En Az 7 Yıl Garanti Verilecek: Cep Telefonu, Tablet, Kamera…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler için büyük değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. BTK’nın Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında hazırladığı tebliğ taslağı ile birlikte akıllı telefon ve tabletlerin çevreye duyarlı hale getirilmesi hedefleniyor.

7 YIL YEDEK PARÇA SAĞLANACAK

Yapılacak değişikliklerle birlikte üretici şirketler, cep telefonu, tablet, hoparlör, kamera gibi teknolojik ürünlerin piyasa arzı sona erdikten sonra yedek parçalarını en az 7 yıl daha sağlamakla yükümlü olacak.

Yine yapılacak düzenlemeyle birlikte cihazların koruyucu bir ekipman yokken 45 defa düşmeye karşı dayanıklı olması taahhüt edilecek.

BTK tarafından hazırlığı yapılan düzenlemenin yaz aylarında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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