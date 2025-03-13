Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz
Teknoloji hızla ilerlerken, siber tehditler de her geçen gün artıyor. Özellikle akıllı telefonlar, hackerların en çok hedef aldığı cihazlar arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kişisel verileri çalmak ve cihazları izlemek için geliştirilen kötü amaçlı yazılımlar, basit bir e-posta veya zararlı bir uygulama aracılığıyla telefonunuza bulaşabiliyor.
Siber güvenlik uzmanları, her gün 24 binden fazla kötü amaçlı mobil uygulamanın tespit edildiğini belirtiyor. Peki, telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlayabilirsiniz? İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler:
TELEFONUNUZUN HACKLENDİĞİNİ NASIL ANLAŞILIR?
Garip Sesler ve Parazitler: Telefon görüşmeleri sırasında bip sesleri, parazit veya boğuk sesler duyuyorsanız, konuşmalarınızın kaydediliyor olma ihtimali var. Bu durum bazen ağ kaynaklı olsa da sık sık yaşanıyorsa dikkatli olun.
Ani Veri Kullanımı Artışı: Mobil veri kullanımınızda aniden ve beklenmedik bir artış fark ederseniz, bir casus yazılımın arka planda bilgi sızdırıyor olabileceğinden şüphelenebilirsiniz.
CİHAZIN ANORMAL DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİ
Telefonunuz yavaşladıysa
Uygulamalar kendiliğinden kapanıyorsa
Piliniz normalden hızlı tükeniyorsa
Bu belirtiler, kötü amaçlı yazılımın cihazınızı ele geçirdiğini gösterebilir.
ANDROİD TELEFONUNUZU HACKERLARDAN KORUMA YÖNTEMLERİ
Yazılım güncellemelerini yapın
Şüpheli uygulamaları kaldırın
Casus yazılım tarama araçları kullanın
Uygulama izinlerini kontrol edin