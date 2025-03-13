Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz

TELEFONUNUZUN HACKLENDİĞİNİ NASIL ANLAŞILIR?

Garip Sesler ve Parazitler: Telefon görüşmeleri sırasında bip sesleri, parazit veya boğuk sesler duyuyorsanız, konuşmalarınızın kaydediliyor olma ihtimali var. Bu durum bazen ağ kaynaklı olsa da sık sık yaşanıyorsa dikkatli olun.

Ani Veri Kullanımı Artışı: Mobil veri kullanımınızda aniden ve beklenmedik bir artış fark ederseniz, bir casus yazılımın arka planda bilgi sızdırıyor olabileceğinden şüphelenebilirsiniz.