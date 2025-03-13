Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz

Teknoloji hızla ilerlerken, siber tehditler de her geçen gün artıyor. Özellikle akıllı telefonlar, hackerların en çok hedef aldığı cihazlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Hırsızlık dolandırıcılık Akıllı Telefon Cep Telefonu
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Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz - Resim: 1

Kişisel verileri çalmak ve cihazları izlemek için geliştirilen kötü amaçlı yazılımlar, basit bir e-posta veya zararlı bir uygulama aracılığıyla telefonunuza bulaşabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, her gün 24 binden fazla kötü amaçlı mobil uygulamanın tespit edildiğini belirtiyor. Peki, telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlayabilirsiniz? İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler:

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Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz - Resim: 2

TELEFONUNUZUN HACKLENDİĞİNİ NASIL ANLAŞILIR?

Garip Sesler ve Parazitler: Telefon görüşmeleri sırasında bip sesleri, parazit veya boğuk sesler duyuyorsanız, konuşmalarınızın kaydediliyor olma ihtimali var. Bu durum bazen ağ kaynaklı olsa da sık sık yaşanıyorsa dikkatli olun.

Ani Veri Kullanımı Artışı: Mobil veri kullanımınızda aniden ve beklenmedik bir artış fark ederseniz, bir casus yazılımın arka planda bilgi sızdırıyor olabileceğinden şüphelenebilirsiniz.

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Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz - Resim: 3

CİHAZIN ANORMAL DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİ

Telefonunuz yavaşladıysa

Uygulamalar kendiliğinden kapanıyorsa

Piliniz normalden hızlı tükeniyorsa

Bu belirtiler, kötü amaçlı yazılımın cihazınızı ele geçirdiğini gösterebilir.

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Telefonların Hacklendiği Böyle Anlaşılıyor! Meğer Gözümüzün Önündekini Görmüyormuşuz - Resim: 4

ANDROİD TELEFONUNUZU HACKERLARDAN KORUMA YÖNTEMLERİ

Yazılım güncellemelerini yapın

Şüpheli uygulamaları kaldırın

Casus yazılım tarama araçları kullanın

Uygulama izinlerini kontrol edin

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