Samsung Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu!

SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?

Samsung, hatanın yalnızca fiziksel bir onarım ile giderilebileceğini açıkladı. Bu nedenle, etkilenen cihaz sahiplerinin en yakın Samsung yetkili servisine başvurmaları gerekiyor. Onarım süreciyle ilgili detaylı bilgilerin ise kullanıcılarla bireysel olarak paylaşılacağı belirtildi.

Şirket, yaşanan sorundan dolayı müşterilerinden özür dilerken, sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.