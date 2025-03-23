Samsung Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu!
Teknoloji devi Samsung, güncellemesiyle birlikte sorun çıkaran soundbar cihazlarını ücretsiz şekilde onaracağı duyurusunu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung’un bazı 2024 model soundbar cihazları, yayınlanan bir yazılım güncellemesi sonrası kullanılamaz hale geldi. Şirket, hatayı kabul ederek garanti durumuna bakılmaksızın etkilenen tüm cihazlar için ücretsiz onarım hizmeti sunacağını duyurdu.
HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?
Yazılım hatasının özellikle HW-Q990D, HW-Q800D ve HW-S801D modellerinde görüldüğü bildirildi. Samsung SmartThings uygulaması üzerinden gerçekleştirilen otomatik güncelleme, bazı cihazların yanıt vermemesine ve tamamen erişilemez hale gelmesine neden oldu. Bağlantı tamamen kesildiği için kullanıcılar fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini de gerçekleştiremiyor.
SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?
Samsung, hatanın yalnızca fiziksel bir onarım ile giderilebileceğini açıkladı. Bu nedenle, etkilenen cihaz sahiplerinin en yakın Samsung yetkili servisine başvurmaları gerekiyor. Onarım süreciyle ilgili detaylı bilgilerin ise kullanıcılarla bireysel olarak paylaşılacağı belirtildi.
Şirket, yaşanan sorundan dolayı müşterilerinden özür dilerken, sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.