NASA'nın Keşif Aracı Güneş'e Rekor Yakınlıkta Uçtu

NASA'nın keşif aracı Parker, Güneş’e bir kez daha 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla veri topladı. Bu geçiş, Parker'ın güneşe en yakın ikinci geçişi oldu.

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NASA'nın Keşif Aracı Güneş'e Rekor Yakınlıkta Uçtu

NASA’nın Parker keşif aracı, Güneş’e bir kez daha 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla veri topladı ve rekoruna yakın bir mesafeden uçtu.

Söz konusu keşif aracı 22 Mart’ta Güneş’e 23’üncü yakın geçişinde, bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı. Parker Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı.

NASA'nın Keşif Aracı Güneş'e Rekor Yakınlıkta Uçtu - Resim : 1

Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş’in dış atmosferi olan taç küreden oldukça dikkat çekici veriler topladı. Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasını sağlıyor.

Parker Güneş keşif aracı 2018’de NASA tarafından fırlatılmış ve Güneş’e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşımıştı. Keşif aracı, aşırı sıcak ve radyasyona karşı özel bir ısı kalkanıyla korunuyor.

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Kaynak: DHA

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