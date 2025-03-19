ABD’nin Ardından Avrupa Birliği de Google’ı Mercek Altına Aldı

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de Google’ı mercek altına aldı ve iki suçlama yöneltti. AB Komisyonu, yürütülen soruşturma kapsamında Alphabet’i Google Arama ve Google Play'de Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı.

ABD’nin Ardından Avrupa Birliği de Google’ı Mercek Altına Aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alphabet'e yönelik soruşturma kapsamında, şirketin iki hizmetinin Birlik Dijital Piyasalar Yasası'na uymadığı yönündeki ön bulguların gönderildiğini açıkladı.

AB KURALLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Açıklamada, Google Arama'nın belirli özellikleri ve işlevlerinin Alphabet'in kendi hizmetlerine rakip hizmetlere kıyasla daha olumlu davrandığı, AB kurallarında yer alan üçüncü taraf hizmetlerine yönelik şeffaf, adil ve ayrımcı olmayan muameleyi yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha iyi teklifler için diğer kanallara serbestçe yönlendirmesinin engellenmesi nedeniyle Google Play'in de kurallara uymadığı yönündeki ön görüşün Alphabet'e aktarıldığı belirtilen açıklamada, Alphabet'in, Komisyon'un soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyebileceği ve belirlenen ön bulgulara yazılı olarak cevaplayabileceği öğrenildi.

Açıklamada, Komisyon'un ön görüşlerinin doğrulanması halinde uyumsuzluk kararı alınabileceği ifade edildi.

GEÇEN YIL SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

AB Komisyonu geçen yıl mart ayında Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendisini seçtirme konularında, AB kurallarına uyumu konusunda soruşturma açmıştı.

AB dijital kurallarının ihlali halinde şirketin toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası kesebiliyor.

AB, Google'a daha önce 8 milyar eurodan fazla bir tutarda para cezası vermişti.

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Kaynak: AA

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