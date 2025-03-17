Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek

Google, Gemini’nin minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazların ise Google Asistan’ı kullanabileceğini belirtti. Bu gereksinimler Android 10 işletim sistemi ve en az 2 GB RAM olarak belirlendi.

PİXEL 9 SERİSİ İLE GEMİNİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Şirket, Pixel 9 serisini varsayılan olarak Gemini ile piyasaya sürerek, bu geçiş sürecine başladı. Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ederek, kullanıcı deneyimini sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.