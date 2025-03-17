Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Google, 2016 yılında kullanıcılarla buluşturduğu Google Asistan’ı yavaş yavaş devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcının varsayılan asistan olarak yeni nesil Gemini’yi kullanmaya başlayacağını ve klasik Google Asistan’ın artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Bu karar, kullanıcılar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
GOOGLE ASİSTAN RESMEN KAPANACAK
Google, yapay zeka tabanlı Gemini asistanını sadece akıllı telefonlarla sınırlı tutmayarak, kulaklıklar, akıllı saatler ve otomobiller gibi farklı cihazlarda da kullanılabilir hale getirecek. Ayrıca, akıllı hoparlörler, televizyonlar ve medya oynatıcıları gibi platformlar da Gemini desteği alacak.
Google, Gemini’nin minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazların ise Google Asistan’ı kullanabileceğini belirtti. Bu gereksinimler Android 10 işletim sistemi ve en az 2 GB RAM olarak belirlendi.
PİXEL 9 SERİSİ İLE GEMİNİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Şirket, Pixel 9 serisini varsayılan olarak Gemini ile piyasaya sürerek, bu geçiş sürecine başladı. Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ederek, kullanıcı deneyimini sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.
Google Asistan’ın tamamen devre dışı bırakılacağı tarih ise henüz kesinleşmedi. Ancak, Android 16 ile piyasaya çıkacak yeni cihazların doğrudan Gemini ile geleceği tahmin ediliyor. Bu adım, Google’ın yapay zeka odaklı bir gelecek vizyonuna yöneldiğini açıkça gösteriyor.