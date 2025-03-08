Google Resmen Parçalanıyor! ABD Mahkemesi Chrom'un Satılmasında Kararlı: Teknoloji Devine Darbe

Adalet Bakanlığı Google’a açılan ‘antitröst’ davasına ilişkin olarak mahkemeye revize edilmiş belgeleri sundu. Belgelerde, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak için zorlanması talebi yinelendi.

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Google Resmen Parçalanıyor! ABD Mahkemesi Chrom'un Satılmasında Kararlı: Teknoloji Devine Darbe

"The Washington Post'un haberine göre, Adalet Bakanlığı, "antitröst" davasına ilişkin mahkemeye revize edilmiş belgelerini sundu.

Mahkemeye sunulan belgelerde, yargıca Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için olan talep tekrar edilirken, belgelerde Adalet Bakanlığı’nın Google’ın yapay zeka startup’larındaki hisselerini satması talebinden geri adım attığı görüldü.

‘ABD’NİN EKONOMİSİ VE GÜVENLİĞİNE ZARAR VERECEK’

Google'ın sözcülerinden Peter Schottenfels, söz konusu taleplerin ABD'nin "ekonomisi ve güvenliğine" zarar vereceğini dile getirerek, "(Bu talepler) Mahkemenin kararının çok ötesine geçiyor" ifadesini kullandı.

Google Resmen Parçalanıyor! ABD Mahkemesi Chrom'un Satılmasında Kararlı: Teknoloji Devine Darbe - Resim : 1

NİHAİ KARAR NİSAN AYINDA

Nihai kararın ise, federal yargıç Amit Mehta tarafından nisan ayında vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri tekrarlamaları, beklentilerin aksine, "antitröst" konusuna yönelik "agresif" önlemlerin yeni yönetimde de devam edeceği şekilden değerlendirilen yorumlara neden oldu.

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Kaynak: AA

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