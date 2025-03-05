Google Resmen Düğmeye Bastı, Işık Hızında İnternet Dönemi Başlıyor! Ne Kablo Ne Altyapı Olacak
Google, uzun süredir merakla beklenen Taara çipine dair yeni ayrıntıları paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Silikon fotonik teknolojisini kullanan bu çip, ışık demetleriyle kablosuz veri aktarımı yaparak 20 Gbps’ye varan hızlar sunmayı vaat ediyor. Alphabet’in X laboratuvarları tarafından 7 yıl süren geliştirme sürecinin ardından, Taara’nın yeni versiyonu tanıtıldı.
Google, Taara ile fiber optik kablolara bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve internet erişimini daha hızlı ve kolay hale getirmeyi hedefliyor. Yeni model, önceki versiyonuna göre on kat daha küçük bir yapıya sahip olup parmak ucu büyüklüğünde tasarlanmış durumda.
TAARA ÇİPİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Alphabet’e göre Taara çipi, ışık demetleriyle veri iletimini havadan gerçekleştiriyor. Fiber optik kablolarda olduğu gibi ışık kullanarak veri aktarımı sağlarken, kablolara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.
Önceki modellerde aynalarla yönlendirilen ışık, yeni versiyonda gelişmiş yazılımlar tarafından kontrol ediliyor. Bu sayede veri iletimi daha verimli ve hızlı hale geliyor.
Taara’nın temel avantajları şunlar:
20 kilometreye kadar kablosuz veri aktarımı
Saniyede 20 Gbps’ye kadar hız
Hızlı ve kolay kurulum
Kablolu altyapıya gerek kalmadan internet erişimi
GOOGLE, TAARA ÇİPİNİ NASIL GELİŞTİRDİ?
Taara, ilk olarak X’in Project Loon internet balonları için geliştirilmişti. Ancak 2021’de Loon projesinin sonlandırılmasıyla, Alphabet bu çipi bağımsız olarak geliştirmeye odaklandı.
Yeni nesil Taara çipi, Google’ın yaptığı testlerde 1 kilometre mesafede 10 Gbps hızında veri aktarımı sağlamayı başardı. Şirket, binlerce ışık yayıcısından oluşan yeni bir versiyon üzerinde çalışarak menzil ve kapasiteyi artırmayı hedefliyor.
Bununla birlikte, Google hava koşulları ve fiziksel engellerin veri iletimine etkisini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
TAARA ÇİPİ NE ZAMAN KULLANILABİLİR OLACAK?
Google, Taara çipinin 2026 itibarıyla ticari olarak kullanıma sunulmasını bekliyor. Ancak, bu teknolojinin bireysel kullanıcılara yayılması zaman alabilir.