Google Resmen Düğmeye Bastı, Işık Hızında İnternet Dönemi Başlıyor! Ne Kablo Ne Altyapı Olacak

Silikon fotonik teknolojisini kullanan bu çip, ışık demetleriyle kablosuz veri aktarımı yaparak 20 Gbps’ye varan hızlar sunmayı vaat ediyor. Alphabet’in X laboratuvarları tarafından 7 yıl süren geliştirme sürecinin ardından, Taara’nın yeni versiyonu tanıtıldı.

Google, Taara ile fiber optik kablolara bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve internet erişimini daha hızlı ve kolay hale getirmeyi hedefliyor. Yeni model, önceki versiyonuna göre on kat daha küçük bir yapıya sahip olup parmak ucu büyüklüğünde tasarlanmış durumda.