Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!

Google, bütün Android cihazlara getireceği özellikler listesini duyurdu. Bu güncellemeler arasında en dikkat çekeni, dolandırıcılık tespiti ile mesajlardaki sahtekarlıkları otomatik olarak algılayan sistem oldu. Ayrıca, canlı konum paylaşımı, Android Auto’ya eklenen yeni oyunlar ve Chrome’un alışveriş fırsatlarını takip etme yeteneği gibi yenilikler de kullanıcıları bekliyor. İşte Android’e gelen en yeni özellikler: