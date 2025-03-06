Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
Google, Android kullanıcılarının güvenliği, bağlantıda kalmasını kolaylaştırmak ve alışveriş sistemine ilişkin bütün Android cihazlara gelecek özellikleri duyurdu. Ayrıntılı liste paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google, bütün Android cihazlara getireceği özellikler listesini duyurdu. Bu güncellemeler arasında en dikkat çekeni, dolandırıcılık tespiti ile mesajlardaki sahtekarlıkları otomatik olarak algılayan sistem oldu. Ayrıca, canlı konum paylaşımı, Android Auto’ya eklenen yeni oyunlar ve Chrome’un alışveriş fırsatlarını takip etme yeteneği gibi yenilikler de kullanıcıları bekliyor. İşte Android’e gelen en yeni özellikler:
1. KISA MESAJLARDA DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLEBİLECEK
Dolandırıcılık amaçlı kısa mesajlar, kullanıcıların en büyük güvenlik risklerinden biri. Google’ın yeni özelliği sayesinde, Android cihazlar artık dolandırıcılık içeren mesajları tespit edebilecek ve kullanıcıyı anında uyaracak.
BU ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?
Telefon, mesaj içeriğini analiz ederek şüpheli metinleri algılayacak.
Kullanıcıya dolandırıcılık riski hakkında bildirim gönderecek.
Şüpheli numarayı engelleme ve mesajı raporlama seçenekleri sunacak.
Özellikle sahte kampanyalar, banka dolandırıcılıkları ve kimlik avı girişimleri giderek arttığı için bu özellik, kullanıcıları finansal kayıplardan koruyacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
2. CANLI KONUM PAYLAŞIMI İLE GÜVENLİK SAĞLANACAK
Android, "Cihazımı Bul" uygulamasına yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların konumlarını güvendikleri kişilerle paylaşmasını kolaylaştırıyor.
BU ÖZELLİK NASIL YARDIMCI OLACAK?
Kullanıcılar, belirli kişilere belirli bir süre için konumlarını gösterebilecek.
Buluşmalar için kolaylık sağlayacak, özellikle kalabalık ortamlarda bir araya gelmek artık daha pratik olacak.
Sevdiklerinizin güvenli bir şekilde eve ulaştığından emin olmanızı sağlayacak.
Ayrıca, Android, kullanıcıya kiminle konum paylaştığını hatırlatacak, böylece güvenlik konusunda ekstra kontrol sağlanacak.
3. ANDROİD AUTO’YA YENİ OYUNLAR GELİYOR
Uzun süre arabada beklemek sıkıcı olabilir, ancak Google bunu daha eğlenceli hale getirmek için Android Auto’ya yeni oyunlar ekledi!
HANGİ OYUNLAR OYNANABİLECEK?
Popüler oyunlardan Candy Crush ve Angry Birds artık araç içi ekranda oynanabilecek.
Oyunlar yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.
Özellikle uzun yolculuklarda veya birisini beklerken zaman geçirmek için harika bir alternatif sunulmuş oluyor.
4. CHROME, ALIŞVERİŞ FIRSATLARINI TAKİP EDECEK
Google, online alışveriş yapan kullanıcıların en iyi fırsatları kaçırmaması için Chrome’a akıllı fiyat takip özellikleri ekledi.
BU YENİ ARAÇLAR NELER SUNUYOR?
Ürün fiyatlarının zaman içindeki değişimini gösteriyor.
Fiyat düştüğünde bildirim göndererek tasarruf yapmanızı sağlıyor.
Farklı web sitelerindeki fiyatları karşılaştırmanıza yardımcı oluyor.
Artık bir ürünü en uygun fiyatla almak çok daha kolay olacak.
YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANILABİLİR OLACAK?
Google, bu yeni araçları kademeli olarak tüm Android cihazlara sunacağını duyurdu. Güncellemeleri almak için cihazınızın Android sürümünün güncel olduğundan emin olun ve Google Play Hizmetleri'ni düzenli olarak kontrol edin.