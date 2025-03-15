Çin'den Uzaya 2 Uydu Daha

Çin, uzaya iki uydu daha gönderdiğini duyurdu. Uyduların belirlenen yörüngelerine oturduğu belirtildi.

Çin'den Uzaya 2 Uydu Daha

Uzay yarışında peş peşe yaptığı hamlelerle dikkat çeken Uzak Doğu ülkesi Çin, uzaya 2 uydu daha gönderdi.

Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdiğini duyurdu.

Dört boyutlu uzaktan algılama uydusu 'Gaojing-3 02' ve 'Tianyan-23' uydusunu taşıyan roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden bugün saat 12.11’de fırlatıldı. Uyduların belirlenen yörüngelerine oturduğu belirtildi. Fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' roket serisinin 564'ncü uçuş görevi olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: DHA

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