Ay Bu Gece Kıpkırmızı Olacak! Türkiye'den Gözlemlenebilecek mi?

Dünya’nın uydusu Ay, 2 buçuk yıl sonra bir kez daha kırmızı görünecek. ‘Kanlı Ay Tutulması’ olarak adlandırılan büyüleyici doğa olayı dünyanın birçok ülkesinden gözlemlenebilecek.

Bu yıl iki tam Ay tutulması yaşanması beklenirken, bu tutulmalar farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. İlk tutulma 13.-14 Mart 2025 tarihleri arasında yaşanacak.

Kanlı Ay tutulması olarak bilinen doğa olayı, Ay’ın ta tutulma evresinde Dünya’nın gölgesine girmesiyle yaşanan bir durum. Bu anda Ay’ın rengi kırmızıya benzer bir tona bürünürken, bu renk Dünya'nın atmosferindeki ışık kırılma ve dağılma etkisiyle ortaya çıkar.

Söz konusu tutulmanın Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyeceği bildirilirken, Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler tutulma olayına net bir şekilde şahit olacak.

Kaynak: Haber Merkezi