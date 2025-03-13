Protez İçin Kredi Çekip İcralık Olmuşlardı, Tüm Türkiye Tek Yürek Oldu Borç Ödendi: Aras Yeniden Yürüyecek

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Özlem (43) ve Mehmet Ali Çelik (44) çiftinin ilk çocukları Hatice Nazlım (14), el ve ayak anomalisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuklarının Aras Çelik de doğarken, farklı şehirlerdeki doktorlara giden Aras Çelik’in sağlık problemine çözüm bulunamadı. Son olarak doktorlar, Aras’ın kemik olmayan bacaklarının kesilmesini önerince aile bu teklifi kabul etti.

ÜÇÜNCÜ PROTEZ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ

Aras 3 yaşındayken operasyon geçirerek bacakları diz altından kesildi. Aras, kısa süre içerisinde iyileşirken, aile yardım toplayarak protez temin edebildi. Ancak Aras büyüdükçe protezlerin olmaması nedeniyle bir kez daha yardım toplanarak ikinci kez protez alındı. Son olarak iki yıl önce bir kez daha yeni protez ihtiyacı doğunca, anne Özlem Çelik 235 bin liralık kredi çekerek çocuğuna yeni protez aldı.

Bir süre sonra kredi ödemelerinde aksamalar yaşanması nedeniyle anne Özlem Çelik icralık oldu. Banka avukatları, borç ödenmemesi halinde Özlem Çelik’in hapse girebileceğini belirtti.

İŞ İNSANI BORCU KAPATTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından olayın basına yansıması üzerine Türkiye’nin birçok noktasından aileye yardım etmek amacıyla hayırseverler temasa geçti. İş insanı Dinçer Azaphan, ailenin icralık olmasına yola açan krediyi ödeyerek borcu kapattı.

Çelik ailesi ile görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Azaphan, Fenerbahçeli olduğu öğrenilen Aras’a imzalı forma gönderme sözü de verdi. Azaphan, “Kardeşimize bir nebze olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bu hayatta her şey istediğin gibi olur” ifadelerini kullandı.

YENİ PROTEZLER BELEDİYE BAŞKANINDAN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, konunun haber olmasının ardından aileyle iletişime geçti. Böcek, Aras’ın ihtiyacı olan yeni protezlerini yaptırma sözü verirken, Sosyal Hizmet Dairesi çalışanlarına da aileyi düzenli ziyaret etme talimatı verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de aileye yaptıkları ziyarette spor yapmak isteyen Aras’a yüzme eğitimi verecek. Bacak ölçüleri alınmasıyla birlikte Aras yeni protezlerine 1-2 hafta içerisinde kavuşacak.

‘OĞLUM YENİDEN YÜRÜYEBİLECEK’

Sıkıntılarının çözülmesinin ardından çok mutlu olduğunu belirten Özlem Çelik, bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir yardımın toplanacağını düşünmediğin ifade etti ve hayırseverlerin hepsine teşekkür etti.

Borçlarının ödendiğini ve yeni protezin de yapılacağını söyleyen Çelik, 1-2 hafta içerisinde Aras’ın yeni protezlerine kavuşacağını ve okula tekerlik sandalye ile değil yürüyerek gidebileceğini dile getirdi.

Mehmet Ali Çelik de “Oğlum çok daha iyi şekilde hayatına devam edecek. Muhittin başkanımız da söz verdi, protezlerinin yapımını üstlendi. Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

‘YÜRÜMEK, KOŞMAK, ARKADAŞLARIMLA OYNAMAK İSTİYORUM’

Aras Çelik de “Yeni protezimle yürümek, koşmak, arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Dışarıda çok vakit geçiremiyorum, genelde evde vakit geçiriyorum. Dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Yürüyemediğim için evde tabletle vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

‘AİLENİN İHTİYACI OLAN NE VARSA DESTEK OLACAĞIZ’

Ailenin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, “Başkanımız Muhittin Böcek haberi görünce bizlere talimat verdi. Mutlaka uğramamız ve aileyle irtibata geçip protez bacağının kendisi tarafından yaptırılacağını iletmemizi istedi. Yalnızca protez bacakla değil ailenin ihtiyacı olan ne varsa belediye olarak destek olacağız " dedi.

Kaynak: DHA