Japonya Meclisi'nde 'Türkiye' Tartışması! Vize Yaptırımına 'Dostluk' Yanıtı

Uzun süredir vize krizinin gündemde olduğu Türkiye'de, özellikle Avrupa ülkelerinden kısa süreli vize almakta dahi zorlanan vatandaşlara şimdi de Japonya'dan bir veto gelebileceği konuşulmaya başlandı. Parlamentoda, Türk vatandaşlarına 90 gün süreye kadar vize muafiyeti uygulamasının kaldırılması tartışılırken, hükümet şimdilik harekete geçmeyeceklerini belirterek "dostluk" vurgusu yaptı.

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Japonya Meclisi'nde 'Türkiye' Tartışması! Vize Yaptırımına 'Dostluk' Yanıtı

Türkiye, bir süredir Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden vize vetosuyla karşı karşıya kalıyor. Ülke, uluslararası arenada tarihi bir itibar kaybı yaşarken, bu kez de Japonya'da yıllardır yürürlükte olan "Türkiye'ye vize muafiyeti" uygulaması tartışmaya açıldı. Bu durumun nedeninin ise Japonya'ya giden bazı PKK iltisaklı isimlerin ülkede şiddet olaylarına karışması ve Türkiye'den yapılan mültecilik başvurusunun hızlı artışı olduğu belirtiliyor.

Japan Forward'ın aktardığına göre; kamuoyunda Türkiye'nin vize muafiyetinin tamamen kaldırılması yönünde çağrılar yapılmaya başlanırken, siyasiler ise bunun yerine Türk vatandaşlarının ülkeye "kontrollü girişi" seçeneğini değerlendiriyor. Konuyla ilgili ilk yorum, parlamentonun bütçe alt komitesinin 27 Şubat tarihli oturumunda yapıldı.

Japonya Meclisi'nde 'Türkiye' Tartışması! Vize Yaptırımına 'Dostluk' Yanıtı - Resim : 1

90 GÜN KISALABİLİR

Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, Japonya'nın daha önce vize muafiyetini tamamen kaldırmak yerine belirli ülkeler için kontrollü giriş uyguladığını hatırlatarak, bu yaklaşımın Türkiye için de değerlendirilmesini önerdi. Mevcut uygulamayla 90 güne kadar ülkede vizesiz kalabilen Türk vatandaşları, bu önerinin kabul edilmesiyle çok daha az bir süreyle ülkede vizesiz kalabilir.

Japonya Meclisi'nde 'Türkiye' Tartışması! Vize Yaptırımına 'Dostluk' Yanıtı - Resim : 2

'TÜRKİYE İLE DOSTUZ'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto ise, milletvekiline verdiği yanıtta, hükümetin vize muafiyetinin askıya alınmasına ilişkin şu an için bir hamlesi olmadığını söyledi. Vize muafiyetiyle Türkiye ve Japonya arasındaki dostane ilişkilerin geliştiğini söyleyen Hisashi Matsumoto, "Bu noktada muafiyeti askıya almak için acil bir ihtiyaç görmüyoruz" dedi. Öte yandan, Türkiye istişare ederken bu öneriden bahsedebileceklerini söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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