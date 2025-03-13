Kadınların Görüntülerini Gizlice Çekip Paylaşan Erkek Yakalandı

Diyarbakır'da bir sapık, sokakta yürürken takip ettiği kadınların gizlice fotoğraf ve videolarını çekiyordu. Daha sonra ise çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşıyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine şahsın yakalanması için çalışmalar başlattı. Ş.K. olduğu öğrenilen sapık erkek operasyon sonucu gözaltına alındı.

Ekipler evde yaptıkları incelemede fotoğraf ve görüntüleri ele geçirdi. Suçunu da itiraf eden Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA