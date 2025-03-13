Kadınların Görüntülerini Gizlice Çekip Paylaşan Erkek Yakalandı

Diyarbakır'da takip ettiği kadınları gizlice çekip, sosyal medyada paylaşan sapık operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden sapık tutuklandı.

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Diyarbakır'da bir sapık, sokakta yürürken takip ettiği kadınların gizlice fotoğraf ve videolarını çekiyordu. Daha sonra ise çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşıyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine şahsın yakalanması için çalışmalar başlattı. Ş.K. olduğu öğrenilen sapık erkek operasyon sonucu gözaltına alındı.

Kadınların Görüntülerini Gizlice Çekip Paylaşan Erkek Yakalandı - Resim : 1

Ekipler evde yaptıkları incelemede fotoğraf ve görüntüleri ele geçirdi. Suçunu da itiraf eden Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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