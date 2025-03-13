Tayvan'da Şiddetli Deprem

Tayvan'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağızlara getirdi. Depremin ardından can kaybı bilgisi paylaşılmadı.

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Tayvan'da Şiddetli Deprem

Uzak Doğu ülkesi Tayvan’ın doğu kıyılarında yer alan Taitung ili açıklarında 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosu’ndan (CWA) depreme ilişkin yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, denizin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: DHA

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