Deprem Uzmanı Bir İli İşaret Etti! 5’ten Büyük Felaketler Kapıda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Hakkari ve çevresini işaret ederek depremlerin devam edeceğini belirtti. Bölgede asıl önemli olan büyük tektonik hareketler olduğunu belirten Alkan, “Dün meydana gelen deprem gibi orta büyüklükteki depremler meydana geliyor. Fakat bu durum, büyük depremlerin olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

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Deprem Uzmanı Bir İli İşaret Etti! 5’ten Büyük Felaketler Kapıda

Türkiye-Irak sınırına yakın bir bölgede dün akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van'a ise 150 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Sarsıntı, özellikle Hakkari’de paniğe yol açtı. Uzmanlar, 2024 yılında meydana gelen depremin ardından bu tür sarsıntıların süreceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Depremin gerçekleştiği noktanın Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu’na yakın olduğu belirtilirken, burada beklenen ters fay hareketlerinden farklı bir mekanizmanın etkili olduğu ifade ediliyor.

Deprem Uzmanı Bir İli İşaret Etti! 5’ten Büyük Felaketler Kapıda - Resim : 1

DEPREM UZMANINDAN KRİTİK UYARILAR

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depremin Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van şehir merkezine ise 150 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ifade etti.

Bölgede geçmişte de benzer büyüklükte depremlerin meydana geldiğinin bilgisini veren Doç. Dr. Alkan, "En son 2024 yılında yine benzer bir sarsıntı yaşanmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin mekanizması Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir noktada bulunuyor. Bu durum, depremin Yüksekova ve Şemdinli'ye değil, daha çok bindirme zonuna yakın bir yerde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde bindirme bölgelerinde ters fay hareketleri beklenirken, burada farklı bir fay mekanizması gözlemlendi" diye konuştu.

VAN'I ETKİLEYECEK Mİ?

Depremin büyüklüğünün orta seviyede olmasına rağmen Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturduğunu ve bunun da zemin özelliklerinden kaynaklandığının altını çizen Alkan, "Kentin killi ve kumlu zemin yapısı, sismik dalgaların büyüyerek yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu da küçük depremlerin bile daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. Benzer şekilde Van şehir merkezinde de göl çökelleri üzerinde kurulu alanlarda zemin zayıf olduğu için depremler daha büyük hissediliyor. Ancak 150 kilometre uzaklıktaki bu depremin Van'da ciddi bir etki oluşturması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Bir İli İşaret Etti! 5’ten Büyük Felaketler Kapıda - Resim : 2

'5'TEN BÜYÜK DEPREMLER BEKLENEBİLİR'

Bölgede gerçekleşen depremlerin sismotektonik veriler doğrultusunda öngörülebilir olduğunu vurgulayan Alkan, şunları söyledi: "Bölgeyle ilgili yaptığımız çalışmalarda depremlerin tekrarlama süresi, büyüklüğü ve stres transferi gibi sismotektonik veriler incelendiğinde, benzer büyüklükteki depremlerin burada meydana geleceğini öngörmüştük. En azından 5'ten büyük depremler bölgede olmaya devam edecektir. Bu küçük sarsıntılar, enerji boşalmaları olarak değerlendirilebilirken, büyük bir enerji birikimi gerçekleştiğinde ise can ve mal kaybına yol açabilecek daha büyük depremler yaşanabilir."

Deprem Uzmanı Bir İli İşaret Etti! 5’ten Büyük Felaketler Kapıda - Resim : 3

'BÜYÜK DEPREMLERİN OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ'

Küçük depremlerin uyarı niteliğinde olduğunu, yapı güvenliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Alkan, "Bölgede asıl önemli olan büyük tektonik hareketleri dikkatle takip etmektir. Özellikle Arap Plakasının Doğu Anadolu Plakasını kuzeye doğru sıkıştırması neticesinde dün meydana gelen deprem gibi orta büyüklükteki depremler meydana geliyor. Fakat bu durum, büyük depremlerin olmayacağı anlamına gelmez. Burada önemli olan zemine uygun yapıyı inşa etmektir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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