Hakkari'de Şiddetli Deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yakınlarındaki Irak Erbil'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Hakkari Yüksekova olarak açıklarken büyüklüğünü ise 5 olarak duyurdu. Hakkari Valisi Ali Çelik, şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

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Hakkari'de Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

KANDİLLİ

Kandilli Rasathanesi ise Hakkari Yüksekova'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hakkari'de Şiddetli Deprem - Resim : 2

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Hakkari'de Şiddetli Deprem - Resim : 3

HAKKARİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten depreme ilişkin açıklama geldi. Çelik, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen depremin Derecik olmak üzere tüm ilçelerde hissedildiğini ifade ederek, "İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin" dedi.

AFAD Duyurdu: Malatya'da DepremAFAD Duyurdu: Malatya'da DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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