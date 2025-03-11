Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki Tarihi Anlaşmaya İlk Yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

'SADİSTÇE KEYİF ALDILAR'

"İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Soykırım şebekesinin saldırıları sonucunda çoğu çocuk ve kadın 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 200'ün üzerinde basın mensubu katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken 330'dan fazla sağlık görevlisi bilinçli bir şekilde öldürüldü. Ağzı süt kokan bebekleri, analarının öpmeye doyamadığı masum yavruları katletmekten sadistçe keyif alan bir cinnet haline kimi zaman öfkeyle kimi zaman mahcubiyetle bütün dünya gibi biz de 471 gün süresinde maruz kaldık.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK'

Kudüs'ten Hayfa'ya Nablus'tan Akka'ya her bir köşesinde ortak tarihimizin, dostluğumuzun, dayanışmamızın, kardeşliğimizin izleri vardır. Türk'üyle Kürt'üyle Arap'ıyla bizim gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine, kanlarına nakledilmiştir. Türk milleti olarak Kudüs nöbetimiz, Filistin nöbetimiz halen devam ediyor. İşte bu ruhla siyonist rejimin 471 gün süren işgal ve soykırım politikası karşısında Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi olduk. Haksızlıkları dile getirdik, mevcutlara ilave olarak dokuz ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsrail ile olan ticari işlemleri tamamen durdurduk.

'NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI BİLİYORUZ'

Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara, lafa her başladıklarında 'ama'lı cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta cesaretle savunacağız. Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri ilk günden beri artarak sürmektedir. Siyonist yayılmacılığı devlet politikası haline getiren mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde 'böl parçala yönet' taktiğine dayalı yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek, Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan adil ve kalıcı bir çözümden bahsetmek imkansızdır. Filistin'in tapusu, Filistinli kardeşlerimizin elindedir.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Sadece Gazze'de, Batı Şeria'da değil tüm bölgede barış, huzur istiyoruz. Farklı inanç, mezhep, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. İlk günden beri hep bunu savunduk, Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi