Herkes Memleketinde Yaşasaydı En Kalabalık İl Hangisi Olacaktı? Sivas Diye Tahmin Edenler Yanıldı

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı. Türkiye genelindeki popülasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren Sivas ise yedinci sırada yer aldı.

Herkes Memleketinde Yaşasaydı En Kalabalık İl Hangisi Olacaktı? Sivas Diye Tahmin Edenler Yanıldı

Türkiye genelinde en çok Sivaslıların olduğu görüşü en yaygın olarak dile getirilenler arasında. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları şaşırtan sonuçları ortaya koydu.

Herkes doğduğu topraklarda yaşasaydı şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Şanlıurfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti.

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Kaynak: İHA

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