Naci Görür’den Hakkari Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Deprem Beklediğimiz Bir Bölge

Hakkari’nin Dilekli-Yüksekova bölgesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak ölçtü. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Hakkari depremi sonrası ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler sonrasında bu bölgenin ciddi bir tektonik baskı altında kaldığını belirtti. Depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda gerçekleştiğini belirten Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/jPiefoPK64 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 11, 2025

Prof. Dr. Naci Görür, bölgede gelecekte daha büyük depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi