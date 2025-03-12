Naci Görür’den Hakkari Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Deprem Beklediğimiz Bir Bölge

Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de meydana gelen deprem sonrası kritik bir uyarıda bulundu. Bitlis-Zagros bindirme zonuna dikkat çeken Görür, bu bölgede deprem beklendiğini vurguladı.

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Naci Görür’den Hakkari Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Deprem Beklediğimiz Bir Bölge

Hakkari’nin Dilekli-Yüksekova bölgesinde sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak ölçtü. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Hakkari depremi sonrası ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler sonrasında bu bölgenin ciddi bir tektonik baskı altında kaldığını belirtti. Depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda gerçekleştiğini belirten Görür, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, bölgede gelecekte daha büyük depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari'de Şiddetli DepremHakkari'de Şiddetli DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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