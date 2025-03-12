Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binanın temelinde yapılan kazı çalışması yürekleri ağza getirdi. Çalışma sırasında yan tarafta yer alan 4 katlı binada meydana gelen toprak kayması panik yarattı. Sallanan binayı iş makinesinin kepçesi ayakta tutmaya çalıştı.

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Aydın Nazilli’de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 18.45 sıralarında tüm mahalleyi korkutan bir olay yaşandı. Bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta yer alan 4 katlı bir binada toprak kayması meydana geldi.

Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler - Resim : 1

KEPÇEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI

Binanın sallandığını fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak sallanmasına engel olmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti.

Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler - Resim : 2

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından binanın temelinin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler - Resim : 3

Kaynak: DHA

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