Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler

Aydın Nazilli’de Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 18.45 sıralarında tüm mahalleyi korkutan bir olay yaşandı. Bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta yer alan 4 katlı bir binada toprak kayması meydana geldi.

KEPÇEYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI

Binanın sallandığını fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak sallanmasına engel olmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından binanın temelinin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA