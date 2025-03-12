Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Çok Sayıda Yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y. idaresindeki 43 ACT 779 plakalı TIR'a çarptı.

SIKIŞAN MUAVİNİ İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine ihbarın yapılmasının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Otobüsün ön kısmında sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA