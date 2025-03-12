Bir Mahalle Diken Üstünde…Kim Bu Kadın? Her Gelişinde En Az Bir Tane…

Antalya’da sırayla kaybolan siyah renkli kediler tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Kedilerin birer birer ortalıktan kaybolması, kedileri besleyen vatandaşları korkuturken sadece siyah kedilerin kaybolması ise büyük gizem oluşturdu.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 8 Mart gününden itibaren esnafın beslediği siyah renkli kediler teker teker ortalıktan kaybolmaya başladı. Sadece siyah renkli kedilerin kaybolması büyük merak uyandırırken, bölge sakinleri yabancı uyruklu bir kadının kedileri götürdüğünden şüphelendiklerini ifade etti.

Bir Mahalle Diken Üstünde…Kim Bu Kadın? Her Gelişinde En Az Bir Tane… - Resim : 1

15 DAKİKA UĞRAŞTI

Mahallede esnafın 5 yıldır baktığı ‘Karam’ isimli kedinin de ortadan kaybolması büyük üzüntü yaşattı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde yabancı uyruklu kadının 15 dakika siyah kedileri almak için uğraştığı görüldü.

Bir Mahalle Diken Üstünde…Kim Bu Kadın? Her Gelişinde En Az Bir Tane… - Resim : 2

ÇAKTIRMADAN GÖTÜRÜYOR

Mahalle sakinlerinden Güzide Polat, tedavilerini yaptırdıkları, 5 yıldır baktıkları engelli ‘Karam’ isimli kedinin de kadın tarafından götürüldüğünü söyledi. Polat şunları söyledi:

Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla. Kamerada görüntüleri de var zaten. Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. Yabancı uyruklu melez bir arkadaş. Afrika kökenli olduğunu düşünüyoruz.

Bir Mahalle Diken Üstünde…Kim Bu Kadın? Her Gelişinde En Az Bir Tane… - Resim : 3

SİYAHI SEÇİYOR

Polat, “Burada insanların sevebildiği, dokunabildiği biri sürü kedi varken, yavrulamış yeni kedi varken, özellikle siyahı seçip götürüyor” diyerek tepki gösterdi.

Bir Mahalle Diken Üstünde…Kim Bu Kadın? Her Gelişinde En Az Bir Tane… - Resim : 4

Kaynak: İHA

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