Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons! Duvarlar Yıkıldı, Evler Harabeye Döndü

Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşurken, camilerin kalmak isteyenlere açık olduğuna dair anons yapıldı.

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Dün akşam saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu. Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedilen deprem sonrasında Yüksekova'da birçok evin duvarında çatlaklar meydana geldi.

Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons! Duvarlar Yıkıldı, Evler Harabeye Döndü - Resim : 1

Yüksekova'da hissedilen deprem sonrasında, ilçenin camilerinden depreme ilişkin uyarı anonsları yaptı. Camilerin kalmak isteyen vatandaşlar için açık olacağı duyuruldu.

Yeşiltaş köyündeki bazı vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak geceyi dışarıda geçirdiler.

Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons! Duvarlar Yıkıldı, Evler Harabeye Döndü - Resim : 2

'CİDDİ DURUM YOK'

Hakkari Valisi Ali Çelik, depreme ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin.

Irak Depremi Sonrasında Hakkari'de Acil Anons! Duvarlar Yıkıldı, Evler Harabeye Döndü - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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