Sosyal Medya Ayağa Kalkmıştı: Çiğ Köftecideki Tacizciyle İlgili Yeni Gelişme
İstanbul Küçükçekmece'de bir çiğ köftecide yaşanan taciz olayı sosyal medyada infial yaratmıştı. İğrenç tacizin kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kimliği tespit edilen sapık, gözaltına alınarak tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen C.S., savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA