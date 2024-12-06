Sosyal Medya Ayağa Kalkmıştı: Çiğ Köftecideki Tacizciyle İlgili Yeni Gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de bir çiğ köftecide yaşanan taciz olayı sosyal medyada infial yaratmıştı. İğrenç tacizin kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kimliği tespit edilen sapık, gözaltına alınarak tutuklandı.

Sosyal Medya Ayağa Kalkmıştı: Çiğ Köftecideki Tacizciyle İlgili Yeni Gelişme

İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal Medya Ayağa Kalkmıştı: Çiğ Köftecideki Tacizciyle İlgili Yeni Gelişme - Resim : 1

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen C.S., savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Kaynak: AA

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