Diyanet'ten Dudak Uçuklatan Bir Harcama Daha: Kudüs Kitabına 1.5 Milyon TL!

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” isimli bir kitap bastırdı. Kitabın basım maliyetinin 1,5 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında beş şirketten teklif alındı. Kamu idarelerine, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limite kadar olan hizmet alımlarımda pazarlık yönteminin kullanılabilmesine olanak veren hükümden yararlanılarak yapılan ihale, 27 Kasım’da sonuçlandı.

Başkanlığın, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen gerçekleştirdiği fahiş harcamaların yeni örneğini oluşturan kitap basım anlaşması kapsamında 1 milyon 532 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kitapların, 28 Aralık 2024 tarihine kadar basılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edileceği bildirildi.

Basımına başlanan Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri kitabı için yapılan 1,5 milyon TL’lik anlaşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da 300 milyon TL’ye dayandı. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları, 285 milyon 895 bin TL ile ifade edildi.

Kaynak: Birgün