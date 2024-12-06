Diyanet'ten Dudak Uçuklatan Bir Harcama Daha: Kudüs Kitabına 1.5 Milyon TL!

Diyanet yaptığı harcamalarla gündem olmaya devam ediyor. Diyanet, 1.5 milyon liraya “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” kitabı bastırdı.

Diyanet'ten Dudak Uçuklatan Bir Harcama Daha: Kudüs Kitabına 1.5 Milyon TL!

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” isimli bir kitap bastırdı. Kitabın basım maliyetinin 1,5 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında beş şirketten teklif alındı. Kamu idarelerine, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limite kadar olan hizmet alımlarımda pazarlık yönteminin kullanılabilmesine olanak veren hükümden yararlanılarak yapılan ihale, 27 Kasım’da sonuçlandı.

Başkanlığın, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen gerçekleştirdiği fahiş harcamaların yeni örneğini oluşturan kitap basım anlaşması kapsamında 1 milyon 532 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kitapların, 28 Aralık 2024 tarihine kadar basılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edileceği bildirildi.

Basımına başlanan Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri kitabı için yapılan 1,5 milyon TL’lik anlaşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da 300 milyon TL’ye dayandı. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları, 285 milyon 895 bin TL ile ifade edildi.

Diyanet, Çalışan Kadınları Hedef Tahtasına Oturttu: Annelik Anlam Kaybediyormuş!Diyanet, Çalışan Kadınları Hedef Tahtasına Oturttu: Annelik Anlam Kaybediyormuş!Güncel

Diyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL HarcadıDiyanet, 2 Gün Süren Din Şûrası İçin 2 Milyon TL HarcadıGüncel

Kaynak: Birgün

Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı O Detayı İlk Kez Açıkladı: 'Bir Kadın Sesi...' Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı O Detayı İlk Kez Açıkladı
Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz
Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Uyumadan Önce Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ciddi Yangın Tehlikesi Var