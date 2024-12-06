Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı O Detayı İlk Kez Açıkladı: 'Bir Kadın Sesi...'

Hakkında verilen kayıp ilanından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran’la ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

Geçen günlerde Narin’in elinde saç ve kıllar bulunduğu ortaya çıkmış, bu saç ve kılların kime ait olduğu sorusu gündemi sarsmıştı. Bu gelişme Avukat Ali Eryılmaz’a göre aynı zamanda yenge Hediye Güran’ı da şüpheliler arasına sokuyordu. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin’in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran’ın da dayısının kızıydı.

NEVZAT BAHTİYAR İFADESİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Avukat Ali Eryılmaz, Narin’in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri hakkında, “İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız.” dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukatı Ali Eryılmaz, güçlü bir aile olan Güranların cinayeti Bahtiyar’ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran’ın Nevzat Bahtiyar’ı Narin’in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini söyledi. Eryılmaz, “Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta ‘Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım’ diyor” açıklamasını yaptı.

Ali Eryılmaz hem o fotoğraflar hem de Enes Güran’ın diş izleri üzerinde inceleme talep ettiklerini, ancak mahkemenin dosyaya yeni delil katmayacağı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ifade etti.

ARKADAN GELEN KADIN SESİ KİME AİT?

Avukat Ali Eryılmaz, bir başka önemli detayı yine televizyonda ilk kez paylaştı:

“Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran’la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi.”

“KİMSEDEN İTİRAF GELMEYECEK”

26 Aralık’taki ikinci duruşmada nelerin delil olarak kullanılacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar’ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini söyleyen avukat, “Bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek” dedi.