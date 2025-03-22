TikTok O Filtreyi Kaldırdı: Kullanıcıların Tepkisi Geri Adım Attırdı

Kullanıcılardan gelen yoğun tepki TikTok geri adım attı. TikTok’ta kullanıcıların fotoğraflarını düzenleyerek kilolu hallerini gösteren yapay zeka destekli filtre gelen yoğun tepkilerin ardından kaldırıldı.

TikTok O Filtreyi Kaldırdı: Kullanıcıların Tepkisi Geri Adım Attırdı

Kullanıcıların paylaştığı kısa videolar ile bilinen popüler sosyal medya platformu TikTok, yoğun tepkilerin odağındaki filtreyi kaldırma kararı aldı.

KİLOLU HALLERİNİ GÖSTERİYORDU

‘Tombul filtresi’ olarak da adlandırılan yapay zeka destekli bir filtre, kullanıcıların fotoğraflarını düzenleyerek şimdilik hallerinden daha kilolu olsalardı nasıl görüneceklerine dair görüntüler oluşturuyordu.

TikTok O Filtreyi Kaldırdı: Kullanıcıların Tepkisi Geri Adım Attırdı - Resim : 1

FİLTREYE TEPKİ GELDİ

Platform bünyesindeki çok sayıda kullanıcı bu filtreyi uygulayarak, önceki ve sonraki hallerine dair görüntülerini paylaşarak kendilerine dair yorumlarda bulunurken, bir grup kullanıcı ise bu filtreye ve paylaşılan fotoğraflara tepki gösterdi.

TikTok O Filtreyi Kaldırdı: Kullanıcıların Tepkisi Geri Adım Attırdı - Resim : 2

TİKTOK HAREKETE GEÇTİ

Bu filtrenin ve yapılan paylaşımların ‘beden üzerinden utandırma’ olduğunu belirten kullanıcılar, filtrenin kaldırılmasını talep etmişti. TikTok yönetimi bu tepkileri dikkate alarak, kullanıcıları kilolu gösteren filtreyi platformdan kaldırdı.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Filtreye dair konuşan uzmanlar, bu akımın ‘toksik bir diyet furyası’na yol açabileceğini ve bu durumun yeme bozukluklarına davetiye çıkarabileceği noktasında değerlendirme ve uyarılarda bulunmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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