TikTok, Arnavutluk'ta Erişime Kapatıldı

Arnavutluk hükümeti, Kasım 2024'te başlayan tartışmaların ardından TikTok'u bir yıl süreyle yasaklama kararı aldı. Ülkedeki Ulusal Siber Güvenlik Kurumu (AKSK), Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu'ndan (AKEP) TikTok'a erişimin engellenmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Bugün itibariyle uygulamaya konulan yasak, sosyal medyanın şiddet olayları üzerindeki etkisiyle bağlantılı olarak alındı.

ŞİDDET OLAYI TIKTOK TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani'nin, 18 Kasım 2024'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesi olayının ardından TikTok'un etkisi tartışılmaya başlanmıştı. Saldırının, öğrenciler arasındaki bir tartışmanın sosyal medyada başlaması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Olayın ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TikTok'un 2025'te 1 yıl süreyle yasaklanacağı açıklamasında bulunmuştu.

Geçen hafta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında TikTok'un 1 yıllığına kapatılması kararı resmen onaylandı.

Kaynak: AA