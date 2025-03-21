WhatsApp, X, TikTok, Instagram İçin Ücretsiz VPN Kullananlar Dikkat! Bu Riski Gözden Kaçıran Yandı

Erişim engelini aşmak isteyen birçok kişi, DNS değişikliği yaparak veya VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak hesaplarına ulaşmaya çalışıyor. Ancak özellikle ücretsiz VPN servisleri konusunda ciddi güvenlik riskleri bulunuyor.

ÜCRETSİZ VPN'LER NE KADAR GÜVENLİ?

VPN, internet trafiğini şifreleyerek farklı bir konumdan bağlanmayı mümkün kılan bir teknolojidir. Coğrafi kısıtlamaları aşmanın yanı sıra çevrimiçi gizliliği artırdığı düşünülen bu yöntem, bazı durumlarda kullanıcılar için tehdit oluşturabilir. Ücretsiz VPN hizmetleri, güvenlik açıkları ve veri gizliliği konusunda ciddi riskler taşıyor.