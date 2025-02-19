NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında

NASA, geçen yıl keşfedilen gök cisminin yaratacağı büyük tehlike için dünyayı uyardı. NASA, 2024 YR4 adı verilen asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e çıktığını belirterek 2032 yılını işaret etti.

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NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilen 2024 YR4 ismi verilen gök cismi için korkutan bir açıklama yaptı. NASA tarafından yapılan rapordaki veriler tüm dünyayı etkisine alacak tehlikeyi gözler önüne serdi.

NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında - Resim : 1

KRİTİK TARİH 22 ARALIK 2032

Rapordaki verilerde, bu gök cisminin 7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3,1'e yükseldiği belirtildi. 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığı olan gök cisminin, büyük bir şehri yok edebilecek potansiyelde olduğuna dikkat çekildi.

NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında - Resim : 2

8 MEGATON ENERJİ KAYBI

54 metre çapında olduğu öngörülen cismin çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği ifade edildi.

NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında - Resim : 3

DÖRT BÖLGE RİSK ALTINDA

Gök cisminin Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gibi bölgelere çarpabileceği vurgulanırken, 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği belirtildi. Dünyayı tedirgin NASA uyarısına karşı bilim insanları asteroidin dünyayı ıskalama olasılığının yüzde 96,9 olduğunu söyledi.

NASA Tarih Verdi, Dört Noktayı Yok Edecek Felaketin Eli Kulağında - Resim : 4

Kaynak: AA

Etiketler
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