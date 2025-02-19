İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: O İlçe Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe uyarılarının ardından, İstanbul’a beklenen kar yağışı giriş yaptı. Arnavutköy’ü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

Geçen hafta bir süre kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bir kez daha İstanbul’a giriş yaptı. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İLÇELER BİR BİR BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar lapa lapa yağmaya başladı. O otoyol beyaza bürünmeye başladı.

İMAMOĞLU VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe gelen uyarıların ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da sosyal medyadan İstanbullulara seslendi ve kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. İmamoğlu, 3 gün süreceğinin tahmin edildiği kar yağışına ilişkin tüm araçlar ve çalışanlarla beraber görev başında olduklarını belirtti.

İmamoğlu açıklamalarında, “İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor. En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor” ifadelerini kullandı.

Engelli, hamile ve yaş almış vatandaşlara da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, “Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir” dedi.

İmamoğlu, evsiz vatandaşları misafir etmeye devam edeceklerini vurguladığı açıklamasında, sokak hayvanlarını besleme çalışmalarının da devam edeceğini vurguladı.

İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamada da İstanbul’u etkisi altına alacak olan kar yağışının 4 gün sürmesinin beklendiğini belirtmişti.

AKOM UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA