NASA Çıkmaza Girdi, Türklerden de Yardım Bekliyor! Başvurup Çözene 110 Milyon Lira Verilecek
Uzay araştırmalarının hız kazanmasıyla birlikte yörüngede biriken uzay enkazı, ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ediyor. Kullanım dışı uydular, eski uzay araçları ve roket parçaları, çarpışma riski nedeniyle bilim insanlarını endişelendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu soruna yenilikçi bir çözüm bulmak isteyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), LunaRecycle Challenge adlı bir yarışma başlattı. Yarışmada birinci seçilen projeye tam 3 milyon dolar (yaklaşık 110 milyon TL) ödül verilecek.
UZAYDA ÇARPIŞMA RİSKİ ARTIYOR
Son olarak, Rus uydusu Cosmos 2221 ile ABD’ye ait Timed uydusunun çarpışma ihtimali gündeme geldi. Uzay araçlarının 16 bin km/s hızla hareket etmesi, olası bir çarpışmanın büyük bir enkaz bulutuna yol açabileceği anlamına geliyor. Bu durum, diğer uydulara ve gelecekteki uzay görevlerine zarar verebilir.
Bu tür riskleri en aza indirmek isteyen NASA, uzay atıklarının temizlenmesi ve geri dönüştürülmesi için çığır açacak teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.
YARIŞMANIN DETAYLARI
LunaRecycle Challenge, iki aşamalı bir süreçten oluşuyor:
1-Geri Dönüşüm Sistemleri Geliştirme: Yarışmacılardan, Ay yüzeyindeki atıkları toplayıp geri dönüştürebilecek sistemler tasarlamaları bekleniyor. Bu sistemler, gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanılabilecek ve Dünya’dan sürekli malzeme taşıma ihtiyacını azaltacak.
2-Dijital Modelleme: Fiziksel bir prototip inşa edilmeden önce, geri dönüşüm sürecini simüle eden dijital modeller oluşturulacak. Bu sayede, tasarımların uygulanabilirliği test edilerek daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.
31 MART'TA BİTİYOR
LunaRecycle Challenge yarışmasına katılmak isteyenler için başvuru süreci 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Yarışmanın ilk aşama sonuçlarının ise Mayıs ayında açıklanması bekleniyor.
Katılımcılar, yarışmaya başvurmak için LunaRecycle Challenge İlgi Beyanı Formu’nu doldurmak zorunda. NASA, e-posta ile yapılan başvuruları kabul etmeyeceğini duyurdu ve yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için iki ayrı resmi e-posta adresi oluşturdu.