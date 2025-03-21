NASA Çıkmaza Girdi, Türklerden de Yardım Bekliyor! Başvurup Çözene 110 Milyon Lira Verilecek

UZAYDA ÇARPIŞMA RİSKİ ARTIYOR

Son olarak, Rus uydusu Cosmos 2221 ile ABD’ye ait Timed uydusunun çarpışma ihtimali gündeme geldi. Uzay araçlarının 16 bin km/s hızla hareket etmesi, olası bir çarpışmanın büyük bir enkaz bulutuna yol açabileceği anlamına geliyor. Bu durum, diğer uydulara ve gelecekteki uzay görevlerine zarar verebilir.

Bu tür riskleri en aza indirmek isteyen NASA, uzay atıklarının temizlenmesi ve geri dönüştürülmesi için çığır açacak teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.