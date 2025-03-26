'Şeytan Boynuzu' ve 'Süper Ay' Tutulmaları Aynı Anda Yaşanacak

İngiltere Kraliyet Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, bu hafta 'süper ay' ve 'şeytan boynuzu' tutulmalarının aynı anda gerçekleşeceği bildirildi.

'Şeytan Boynuzu' ve 'Süper Ay' Tutulmaları Aynı Anda Yaşanacak

Bu hafta ‘süper ay’ ve ‘şeytan boynuzu’ tutulmalarının aynı anda gerçekleşeceği bildirildi.

İngiltere Kraliyet Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, 29 Mart gecesi gökyüzünde nadir rastlanan iki astronomik olayın aynı anda gerçekleşeceği bildirildi. Ay, Dünya'ya en yakın konumuna ulaşarak süper ay olarak adlandırılan parlak ve büyük görünümünü alacak. Aynı zamanda, Kuzey Yarımküre'de Ay'ın Güneş'in önünden kısmen geçmesiyle ‘şeytan boynuzu’ olarak bilinen kısmi güneş tutulması meydana gelecek.

Gök bilimciler, nadir rastlanan bu gökyüzü olayının özellikle fotoğrafçılar ve astronomi meraklıları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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